Сводный отряд владимирских полицейских вернулся с Северного Кавказа без потерь. Правоохранители в...

Сводный отряд владимирских полицейских вернулся с Северного Кавказа без потерь. Правоохранители в течение полугода обеспечивали правопорядок и оказывали помощь своим коллегам на территории Северо-Кавказского федерального округа.Больше всего этой встречи ждали родные. Длительные служебные командировки становятся нелегким испытанием не только сотрудников полиции, но их семей. Личный состав встречали начальник УМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин, представители различных отделов регионального Управления, а также сотрудники администрации города Владимира. Бойцам, которые побывали в командировке на Северном Кавказе, вручили почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. От главы областного центра полицейским вручили и новогодние подарки.