Над устранением аварий трудятся пять бригад.

Во Владимирской области на утро 13 января перебои с электроснабжением фиксировались в 17 населённых пунктах: 8 – в Гусь-Хрустальном, 7 – в Судогодском, 2 – в Селивановском районах. Над устранением аварий трудятся пять бригад.За 10 января в регионе расчищено 2,3 гектара просек. Комплекс работ проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле энергосетевой компании и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.