Обвинение на 106 листах. В Камешковском районном суде сегодня прошло очередное заседание по делу...

Обвинение на 106 листах. В Камешковском районном суде сегодня прошло очередное заседание по делу Дмитрия Копылова, похитителя малолетнего мальчика. Оно прошло в закрытом режиме.Эта история осенью 2020-ого года потрясла всю область. Первоклассник был похищен в селе Горки Камешковского района. Ребёнок вышел из автобуса, но до дома не дошёл. Как выяснилось позже, Копылов вначале завёл с ребёнком беседу, а затем насильно посадил в автомобиль. Масштабные поиски школьника продолжались 52 дня. Мальчика обнаружили в одном из домов деревни Макариха, где почти 2 месяца в заточении его держал похититель. Выйти на след Копылова удалось при помощи Интерпола. Сегодня Копылову зачитали обвинение, свою вину он признал частично. Показания дали представители потерпевшей стороны- родные мальчика, а также 10 свидетелей. Следующее заседание пройдёт 31 января.