В СУ СК утверждают, что они ненадлежащим образом осуществляли административный надзор за бывшим заключённым.

В Костроме после убийства 5-летней девочки возбуждено уголовное дело на полицейских, которые не уследили за освободившимся из колонии педофилом.Как рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, дело завели на сотрудников отдела №2. В СУ СК утверждают, что они ненадлежащим образом осуществляли административный надзор за бывшим заключённым.Напомним, что 4 января в Костроме двое педофилов во время прогулки похитили маленькую Веронику и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело малышки нашли в комнате одного из городских общежитий. Перед убийством девочку изнасиловали. Подозреваемые, ранее судимые костромичи, признались в совершении преступления. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.Подробности трагедии можно прочитать в сюжете