О нашествии снеговиков. Интересное фото сегодня появилось в ковровском паблике. Пользователи...

О нашествии снеговиков. Интересное фото сегодня появилось в ковровском паблике.Пользователи запечатлели целую армию снеговиков во Всегодичах. Сколько времени и рук потребовалось, чтобы слепить такое, не уточняется. Но рекордно снежная зима создателям снежных скульптур только в помощь.