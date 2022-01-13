В крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС и МВД, спасатели, медики и волонтёры.

Во Владимирской области началась подготовка 39 мест для крещенских купаний. Их вместимость составит 6642 человека.Как рассказали в МЧС, спасатели обследуют каждую иордань на предмет безопасности.Во Владимире купели будут организованы на Семязинском пруду и озере Глубокое. В Коврове - на Клязьме у бани МУП «Первомайский рынок. В Муроме - у источника святого Ильи Муромца. В Гусь-Хрустальном появится купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары. В Александрове - на реке Серая и в селе Махра.Полный список мест для православного обряда на сайте ведомства.В крещенскую ночь 19 января на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС и МВД, спасатели, медики и волонтёры.