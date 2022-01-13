В Муроме перед судом предстанут двое несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном обороте...

В Муроме перед судом предстанут двое несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средствСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних молодых людей, обвиняемых в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.По версии следствия, 05 октября 2021 года обвиняемые на территории города Мурома занимались расклейкой стикеров интернет-магазина по продаже наркотических средств. В качестве оплаты за выполненную работу в этот же день через интернет от неизвестного человека получили сведения о месте нахождения тайника-закладки с наркотиком.Однако после его обнаружения подростки были сразу задержаны сотрудниками полиции, у них изъят сверток с наркотическим веществом массой 1,1 грамма.Вину в совершенном преступлении молодые люди признали полностью, в содеянном раскаялись.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области.Фото иллюстративное, из открытых источников.