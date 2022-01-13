Интересное видео из Мурома. Его сняли случайные прохожие на одной из улиц города. И оно отлично...

Интересное видео из Мурома. Его сняли случайные прохожие на одной из улиц города. И оно отлично передаёт ситуацию на дорогах на этой неделе.Мужчина на лыжах движется по тротуару, причём с завидной скоростью, почти равной автомобилю. Отличная альтернатива толканию в пробках из-за нечищенных дорог, пишут пользователи соцсетей. Внимание привлекает и тот факт, что на лыжнике не спортивный костюм, а что-то похожее на смокинг и бабочку. Возможно, он спешил на свидание, предполагают комментаторы, и только таким образом мог оказаться на месте вовремя.