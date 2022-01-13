Следственными органами было установлено, что двое 17-летних молодых людей из Мурома расклеивали стикеры наркомагазина, за работу получали сами наркотики. Теперь подростки предстанут перед

Следственными органами было установлено, что двое 17-летних молодых людей из Мурома расклеивали стикеры наркомагазина, за работу получали сами наркотики. Теперь подростки предстанут перед судом за хранение нарковеществ без цели сбыта. По версии следствия, в октябре прошлого года двое подростков работали на интернет-магазин, занимающегося продажей наркотических средств на территории Владимирской области. Парни расклеивали стикеры с рекламой