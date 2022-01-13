12 января во Владимире прошла торжественная церемония гашения штемпелем «Первого дня» почтовых марок и конвертов с изображением выдающегося государственного деятеля, уроженца ..

12 января во Владимире прошла торжественная церемония гашения штемпелем «Первого дня» почтовых марок и конвертов с изображением выдающегося государственного деятеля, уроженца Владимирской земли Михаила Михайловича Сперанского. В ней приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Александр Ремига, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, директор УФПС Владимирской области АО «Почта России» Евгений Манов. Мероприятие было приурочено к 250-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка.«Михаил Сперанский внёс огромный вклад в систему госуправления, заложил основы и провёл модернизацию правовой системы России. Отдельно хочу подчеркнуть, что в последние годы в области уделяется большое внимание личности Сперанского и увековечиванию памяти его заслуг перед Отечеством. Сегодня появилась почтовая марка в честь его 250-летнего юбилея. Врио Губернатора Александр Авдеев поставил задачу и дальше развивать это направление, в том числе и в плане туризма», − отметил Александр Ремига.Автор оформления конверта с оригинальной маркой − художник-дизайнер издательского центра АО «Марка» Роман Комса. На конверте, выпущенным тиражом 1 млн экземпляров, изображена картина художника Алексея Кившенко «Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного». Она находится в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.Отметим, что в 2019 году на малой родине Михаила Сперанского в селе Черкутино Собинского района открылся музейно-выставочный зал с исторической экспозицией, посвящённой жизни и государственной деятельности нашего земляка. А в 2011 году по инициативе Владимирского отделения Ассоциации юристов России была учреждена Всероссийская правовая премия имени М.М. Сперанского.Сразу после торжественной церемонии юбилейный штемпель доставили в центральное отделение почтовой связи города Владимира на улице Подбельского, 2. Все желающие смогут погасить им почтовые конверты, марки, открытки, в том числе юбилейные, и отправить их в любую точку мира. В отделении в наличии будет 1000 конвертов.