Для него, супруги Евгении и их четверых детей уже оборудуют временное жилье - небольшую комнату...

Для него, супруги Евгении и их четверых детей уже оборудуют временное жилье - небольшую комнату под храмом. Можно ли помочь семье священнослужителей восстановить утраченное имущество и почему оно было ценно для всего села - смотрите в репортаже Анастасии СахаровойОдноэтажный дом размером с небольшую квартиру. Но в нём - вся жизнь за 17 лет. Не только священника Дионисия и его семьи. Всего Лыково. Здесь хранились редкие документы, связанные с историей села. Стояло оборудование для приготовления просфОр. Хранились ноутбуки и проекторы для организации молодежного форума. Все сгорело дотла.Священник Дионисий (Кормчихин), настоятель Свято-Покровского храма в селе Лыково, Юрьев-Польского района:- Сгорела часть жизни.. Без которой, как бы, сложно нам будет дальше существовать. И кот у нас здесь сгорел, единственная жертва. Кот наш такой толстый, любимый, страшной смертью умер.Пожар произошел утром в канун Нового года. Огонь заметили жители. По словам Галины Бабенковой, испугались за отца Дионисия и его семью. Но дома, к счастью, никого не было.Галина Бабенкова, жительница села Лыково:- Подошла к окошку - вижу зарево. И все, не могу ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Батюшка, тем более, батюшка. Такая семья, детей много.В селе Лыково живет около 50 человек. Главное место встречи - Свято-Покровский храм. Его построили в первой четверти 19 века. На средства людей. Не богатых, а простых крестьян. И два столетия назад и сегодня, батюшка - главный человек на селе.Ирина Баранская, жительница Лыково:- Благодаря батюшке у нас и Лыково живет. Дорога к храму, форумы у нас проходят. Мы рады, что у нас летом шумно.. Приехала молодежь.Внутри храма сохранились редкие настенные росписи со сценами Страшного суда. Небесно-золотой иконостас в стиле ампир. Здесь, по словам отца Дионисия, он достиг своего "совершеннолетия" как священник, прослужив Богу и людям 18 лет. Когда после пожара ему предложили сменить место службы, признается, сначала расценил как знак. Но всё изменилось, когда на беду откликнулись прихожане. Не только из Лыково. Всех близлежащих сел.Священник Дионисий (Кормчихин), настоятель Свято-Покровского храма в селе Лыково, Юрьев-Польского района:- Я так думал, я так думал: наверное, моя миссия закончилась. Но люди изменили это мнение. Они лучшего мнения обо мне, чем я сам о себе. Я не плакал от того, что произошло.. Я плакал от людского отклика. Несмотря на то, что в нашем мире происходит плохого, в простых людях человечность еще осталась.Отец Дионисий - не только священнослужитель. Краевед, учитель, общественный деятель. Преподает три дисциплины в гуманитарном индустриальном колледже Юрьева-Польского. В Лыкове проводит форум для молодежи "Природа не терпит пустоты". За поддержкой и советом к нему обращались сотни людей. И сейчас священнику самому нужна помощь.Анастасия Сахарова, Семён Карпов. "Вести-Владимир"