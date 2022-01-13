Крупный пожар под Суздалем. В поселке Красногвардейский сгорела пилорама. ЧП произошло в ночь на 13 января. На место выехали 4 спецмашины и 11 огнеборцев. Как сообщают в тревожном ведомстве,

Крупный пожар под Суздалем. В поселке Красногвардейский сгорела пилорама. ЧП произошло в ночь на 13 января. На место выехали 4 спецмашины и 11 огнеборцев. Как сообщают в тревожном ведомстве, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно. К приезду пожарных кровля здания пилорамы горела по всей площади. Возгорание было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Производственное помещение