Сегодня ночью, в 01-53, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение...

Сегодня ночью, в 01-53, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании пилорамы в поселке Красногвардейский Суздальского района, на улице Восточной, дом 10.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно, но вызов в пожарную охрану был совершён поздно. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли по всей площади.Пожарные ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Сгорело производственное помещение с оборудованием. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.