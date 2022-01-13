Пока погода не располагает к звездным наблюдениям, но во Владимирском планетарии предлагают надежду...

Пока погода не располагает к звездным наблюдениям, но во Владимирском планетарии предлагают надежду не терять и морозными вечерами чаще устремлять взгляд к небу. Ведь середина зимы - месяц ярких созвездий.Вечером в южной области небосвода можно разглядеть созвездие Близнецы, под ним - Малого Пса, а у горизонта - Пса Большого. На севере, также у границы неба и земли, сияют Лира и Лебедь. Ну, а узнать, почему так много созвездий носят названия животных, можно во владимирском планетарии. Как раз сегодня в 15 часов там состоится сеанс "Небесный зоопарк".