Установлено, что двое жителей Зеленограда зарегистрировали в своей квартире иностранных граждан, при этом не предоставив им фактического места для проживания...

Сотрудниками полиции Зеленограда выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 46-летний ранее судимый житель 10 микрорайона Зеленограда зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, при этом не предоставив им фактического места для проживания. Сотрудниками УУП по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы совместно с коллегами из ОВМ подозреваемый был задержан.Аналогичный случай выявлен в 11 микрорайоне Зеленограда. Сотрудниками полиции установлена причастность к данному правонарушению 50-летнего ранее судимого местного жителя.По всем фактам территориальным отделом дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении каждого из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31