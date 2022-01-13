Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- До помощи один звонок
Сто двадцать восемь. Как три цифры...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- До помощи один звонок
Сто двадцать восемь. Как три цифры иногда меняют судьбы? О волонтёрах службы срочной социальной помощи.
- Да будет свет!
К местам обрывов на снегоходах. Энергетики ликвидируют аварии после обильного снегопада. А на регион уже надвигается новый циклон... Эльза.
- С чистого листа
Огонь уничтожил всё. Священник села Лыково и его семья лишились крова. Кто уже протянул руку помощи?