Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Снежные стандарты Сугробы выше допустимых норм....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Снежные стандартыСугробы выше допустимых норм. Прокуратура и общественники провели рейды по заснеженным улицам и дворам Владимира.- Задачу выполнилиДолгожданное возвращение. Владимирские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ.- С QR-кодом по жизниИ предъявите вашу... руку. Владимирец сделал необычное тату, которое сможет заменить множество документов.