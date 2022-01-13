Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежные стандарты
Сугробы выше допустимых норм....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежные стандарты
Сугробы выше допустимых норм. Прокуратура и общественники провели рейды по заснеженным улицам и дворам Владимира.
- Задачу выполнили
Долгожданное возвращение. Владимирские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ.
- С QR-кодом по жизни
И предъявите вашу... руку. Владимирец сделал необычное тату, которое сможет заменить множество документов.