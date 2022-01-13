Правоохранители в течение полугода обеспечивали правопорядок и оказывали помощь своим коллегам на территории Северо-Кавказского федерального округа.

На протяжении многих лет полицейские Владимирской области направляются в служебные командировки для оказания содействия правоохранителям Северо-Кавказского региона в поддержании общественного порядка и обеспечении общественной безопасности граждан. В состав сводного отряда входят сотрудники оперативных подразделений, ГИБДД, службы участковых уполномоченных, кинологи и представители других направлений. Все сотрудники перед убытием в командировку проходят обучающий курс на базе Центра профессиональной подготовки.Длительные служебные командировки становятся нелегким испытанием не только для сотрудников полиции, но и для их семей, ожидающих возвращения домой своих родных. Присутствие родственников и друзей, прибывших из разных районов области, на торжественной встрече сводного отряда сотрудников полиции УМВД России по Владимирской области из длительной служебной командировки сделало ее еще более радостной и теплой.Правоохранители в течение полугода обеспечивали правопорядок и оказывали помощь своим коллегам на территории Северо-Кавказского федерального округа.Личный состав встречал начальник УМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин, руководители управлений и отделов регионального УМВД, представители администрации города Владимира и Владимирской Митрополии.Начальник регионального УМВД Василий Кукушкин, приветствуя отряд, поблагодарил всех за достойное выполнение возложенных задач и отметил главное: «Отряд вернулся в полном составе».Далее сотрудникам были вручены почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. Также представитель Администрации г. Владимира Александр Карпилович передал новогодние подарки от Главы областного центра для детей прибывших из командировки сотрудников полиции. С добрыми приветственными словами к отряду обратился представитель Митрополии.Но самым главным событием стала счастливая встреча сотрудников полиции со своими родными и близкими.