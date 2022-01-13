Вернулись в чувством выполненного долга. Отряд полицейских Владимирской области вернулся к себе домой после командировки на Северном Кавказе. Оперативники, участковые уполномоченные,

Вернулись в чувством выполненного долга. Отряд полицейских Владимирской области вернулся к себе домой после командировки на Северном Кавказе. Оперативники, участковые уполномоченные, кинологи, дорожные полицейские. Правоохранителей встречали родные и близкие. Правоохранители отправились в командировку на Северный Кавказ еще летом. Они помогали своим коллегам в обеспечении правопорядка на территории Северо-Кавказского федерального округа. И вот спустя полгода состоялось