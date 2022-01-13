Владимирский предприниматель выплатил крупный налоговый долг ради продажи внедорожника...

Владимирский предприниматель выплатил крупный налоговый долг ради продажи внедорожника премиум-класса.Перспектива упустить выгодную сделку по продаже Lexus побудила владимирца погасить полуторамиллионный долг в пользу налоговых органов.В отделении судебных приставов Ленинского района города Владимира находилось исполнительное производство в отношении 39-летнего жителя регионального центра. Мужчина, занимающийся сдачей в аренду нежилых помещений, накопил долг в размере 1,5 млн. рублей в адрес налоговой службы.В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что на имя должника зарегистрированы семь объектов недвижимости, среди которых земельные участки, расположенные в разных районах региона, и 3 здания площадью 910,3 кв.м, 93,3 кв.м и 208 кв.м. соответственно. Сотрудником Управления ФССП по Владимирской области было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении этих объектов недвижимости.Также было вынесено постановление об аресте 2 автомобилей - «ТОЙОТА КРОУН» и «ЛЕКСУС GX460», принадлежащих должнику. Именно эта мера, принятая представителем закона, повлияла на предпринимателя. Как оказалось, он планировал продать внедорожник премиум-класса. Осознав, что заключить сделку не получится до тех пор, пока задолженность не будет погашена, мужчина оплатил налоговый долг в полном объеме. Также владимирец погасил исполнительский сбор, которого он мог бы избежать, если бы не нарушил срок для добровольной оплаты.Отметим, что запрет на регистрационные действия с имущества был снят, мужчина смог продать транспортное средство, сообщили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.