Перспектива упустить выгодную сделку по продаже Лексуса заставила владимирца погасить полуторамиллионный долг в пользу налоговиков Как сообщает служба судебных приставов, мужчина,

Перспектива упустить выгодную сделку по продаже Лексуса заставила владимирца погасить полуторамиллионный долг в пользу налоговиков Как сообщает служба судебных приставов, мужчина, занимающийся сдачей в аренду нежилых помещений, накопил долг в 1,5 млн. рублей в адрес налоговой службы. В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что на имя должника зарегистрированы семь объектов недвижимости, среди которых земельные участки,