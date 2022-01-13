Он в 75-80 раз заразнее, чем дельта.

Во Владимирской области ожидается резкий подъёма заболеваемости «омикроном». Об этом рассказал вице-губернатор Константин Баранов.«Сейчас проводятся интенсивные исследования нового штамма. Мы видим взрывной рост заражения в других странах. Он в 75-80 раз заразнее, чем «дельта». Он поражает 2,5 раза больше детей», - добавил замгубернатора.Он отметил, что фиксируется большой процент госпитализации пациентов с новым штаммом. Симптомы схожие с ОРВИ. Обоняние может не пропадать.«У больных наблюдается першение, кашель, температура, ярко выраженная усталость, боли в мышцах. Модификация выявляется теми же методами: ПЦР и экспресс-диагностики», - пояснил госслужащий.Методы терапии похожи с теми, что применяются при заболеваемости другими видами коронавируса.«Наша задача подготовиться. В течение 7-10 дней или двух недель нам надо ждать взрывной рост», - подчеркнул Константин Баранов.Владимирские специалисты отправили определённое количество образцов на исследование, но пока подтверждённых случаев «омикрона» в регионе нет.«Он появится. Вопрос во времени. Заслушаем отчёты главврачей. Основная тяжесть работы ляжет на первичное звено. Запас лекарств достаточный. Прогнозируется рост в 40%. Подготовили ряд обсерваторов, где можно будет изолировать людей, которые проходят обследование. Туда будут госпитализировать жителей с подозрением на новый штамм. Планируем увеличить количество бригад скорой помощи», - рассказал он.К борьбе с омикроном власти планируют привлечь волонтёров, как медицинских, так и немедицинских. Ожидается, что добровольцы будут проводить поквартирные обходы и обеспечивать граждан всем необходимым.«В связи с новой волной ковида на федеральном уровне обсуждается вопрос введения новых ограничений», - резюмировал Баранов.