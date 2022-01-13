От недели до двух. Столько, по мнению властей, нам осталось до резкого подъёма заболеваемости. В том числе из-за распространения по стране нового омикрон-штамма. Об этом сообщил на

От недели до двух. Столько, по мнению властей, нам осталось до резкого подъёма заболеваемости. В том числе из-за распространения по стране нового омикрон-штамма. Об этом сообщил на коронавирусном брифинге врио вице-губернатора, курирующий здравоохранение в регионе, Константин Баранов. Он напомнил, что в Московской и Нижегородской областях уже зафиксированы случаи заболевания омикрон-штаммом. Во Владимирской области официально подтверждённых