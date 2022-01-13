Расскажем о серьёзной коммунальной аварии во Владимире. Напомним, она произошла накануне в...

Расскажем о серьёзной коммунальной аварии во Владимире. Напомним, она произошла накануне в восточном районе.Из-за порыва на сетях водоснабжения на улице Безыменского областного центра вода хлынула на проезжую часть. На морозе дорога превратилась в сплошной каток. Как сообщили "Вестям" во Владимирводоканале, под землёй произошёл "перелом" чугунной трубы. Сигнал поступил в 18.50. К работам на глубине приступила аварийная бригада. К месту "перелома" сквозь толщу мёрзлой земли подбирались с помощью экскаватора. Переломилась труба диаметров 300 миллиметров. По словам специалистов, это случилось из-за подвижки грунта. Из-за аварии без воды в течение нескольких часов оставались жители 5-ого и 7-ого домов по Безыменского, а также жители по ряду других адресов. Ликвидировали аварию, по словам коммунальщиков, в 23.15.