Водоснабжение восстановили к 23:15. Впоследствии коммунальщики убрали воду и наледь с дороги, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Во Владимире из-за аварии на водопроводе на улице Безыменского затопило дорогу. Очевидцы разместили фотографии с места событий в соцсетях.В комментариях владимирцы пишут, что из-за протечки движение по участку проезжей части было затруднено. Возник риск ДТП.Как уточнили во «Владимирводоканале», в доме №7 около 20:00 произошла авария на сетях. Перепады температуры спровоцировали движение грунта. Прорвало трубу диаметром 300 миллиметров.Водоснабжение восстановили к 23:15.Впоследствии коммунальщики убрали воду и лёд с дороги, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.