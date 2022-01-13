Состоялась очередная встреча застройщика с будущими жильцами.

Во Владимире в очередной раз перенесли срок сдачи новостройки жилищного комплекса «Дуброва парк-2». Вчера состоялась встреча обманутых дольщиков и представителей «ИнтерСтройВладимир».«Нам пообещали, что ключи мы получим в первых числах февраля», - говорят владимирцы.Люди уже не верят словам застройщика, который в декабре включил отопление и Однако после запуска котельной в многоэтажке обнаружилось , но о все аварии были оперативно устранены.Как рассказал главный инженер компании Роман Другов, в постройке осталось докрасить стены, убрать провода и кабели, положить плинтуса. Сейчас отапливается весь дом.Что касается остальных трёх высоток, то две коробки возведены до крыши. В третьей появились всего четыре этажа из 17. Строительство остановилось.