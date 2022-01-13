С 12.00 до 14.00 проехать 15 января по центру города от Студеной горы до площади Фрунзе не получится. Ради XI забега Дедов Морозов и Снегурочек движение по центральной части Владимира полностью

С 12.00 до 14.00 проехать 15 января по центру города от Студеной горы до площади Фрунзе не получится. Ради XI забега Дедов Морозов и Снегурочек движение по центральной части Владимира полностью перекроют для всех видов транспорта. Мэрия предлагает двигаться в объезд по улицам Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту и Лыбедской