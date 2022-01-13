Дознаватели разбираются в причинах случившегося.

Ночью в Суздальском районе сгорело здание пилорамы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 01-53 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в посёлке Красногвардейский. На улице Восточная полыхало производственное здание.На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось горение крыши. Пожарные ликвидировали пламя на площади 500 квадратных метров.«Сгорел цех с оборудованием. Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 4 пожарных машины и 11 человек личного состава», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Дознаватели разбираются в причинах случившегося.