Из-за аномальных снегопадов с начала года энергетики Россети Центр и Приволжья Владимирэнерго...

Из-за аномальных снегопадов с начала года энергетики "Россети Центр и Приволжья Владимирэнерго" работают на износ. Бригады в круглосуточном режиме восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области. О тяжёлой работе электромонтёров расскажет Мария Городская.В лес можно заехать только на специальном транспорте. Такого обилия снега не было давно. Деревья в лесу под снежной массой не выдерживают - падают на провода. И лишают деревни и сёла региона электричества. Отключения нередки и в Вязниковском районе. Но тут же на помощь жителям приходят бригады электромонтёров - работают круглосуточно.Александр Дерюгин, электромонтёр Вязниковской РЭС:- За время моего тридцатилетнего стажа, такое количество снега и обильного снегопада я вижу впервые. Падают многометровые деревья из-за пределов десятиметровой зоны на линии электропередач, рвут провода. Мы устраняем. Работа тяжёлая, и днём, и ночью. Помогают мне коллеги мои. Главное - дать свет людям.Оперативно выехать и устранить неполадку - их основная работа.Профессиональная экипировка, каска, перчатки. Электромонтёры вырубают деревья бензопилами рядом с воздушной линией, чтобы не допустить повторного замыкания.И уберечь жителей от отключения электричества.Геннадий Емелин, житель деревни Китово Вязниковского района:- В этом году природа шутит не только с нами, со всеми. Вот, смотрите какие кучи снега. Деревья наклоняются, линии замыкают. И, получается, что бываем без света. Ребята выезжают всё время. С нашей стороны мы им благодарны, ребята молодцы.Бригады готовы и в праздники, и в выходные дни прийти на помощь. Отдыхать нет времени - в регионе снова похолодание, значит, нужно как можно быстрее вернуть в дома свет и тепло.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".