С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 514 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 января выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 34 человек. Ещё 17 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 15 - в Ковровском, 13 - в Александровском, 9 - в Гусь-Хрустальном районе. По 8 инфицированных прибавилось в Киржачском и Вязниковском, 7 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 5 - в Петушках, 4 - в Меленковском, 3 - в Кольчугинском районах. По 2 положительных теста на ковид пришло пациентам в Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный, 1 - в Судогодском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 514 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 659 случаев во Владимире, 9307 - в Гусь-Хрустальном районе, 9345 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.