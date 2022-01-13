К 13 января на территории Владимирской области начата подготовка и оборудование 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6642 человека. Традиционно в ночь с 18 на 19 января

К 13 января на территории Владимирской области начата подготовка и оборудование 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6642 человека. Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают Крещение Господне. В рамках него они проводят обряд омовения в купелях. С полным списком купелей к этому дню можно ознакомиться на