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<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-poteplenie-do-2-gradusov-i-sneg-s-dozhdem.html" target="_blank">Во Владимирской области ожидается потепление до +2 градусов и снег с дождем</a> - Во Владимирской области к 14 января потеплеет до +2 градусов Цельсия. Как заверяют синоптики, в грядущие выходные температура не опустится ниже -6. По прогнозам гидрометцентра, в пятницу ..