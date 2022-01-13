Во Владимирской области к 14 января потеплеет до +2 градусов Цельсия. Как заверяют синоптики, в грядущие выходные температура не опустится ниже -6.
По прогнозам гидрометцентра, в пятницу ..
Во Владимирской области к 14 января потеплеет до +2 градусов Цельсия. Как заверяют синоптики, в грядущие выходные температура не опустится ниже -6.
По прогнозам гидрометцентра, в пятницу ожидается небольшой снег с дождём. Обильные снегопады прекратятся.
Скорость порывов западного ветра будет достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 722-725 миллиметров ртутного столба.