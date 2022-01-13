На 13 января во Владимирской области не выявлено случаев заражения геновариантом коронавируса «Омикроном». При этом соседи из Нижегородской и Рязанской областей уже обнаружили ..

На 13 января во Владимирской области не выявлено случаев заражения геновариантом коронавируса «Омикроном». При этом соседи из Нижегородской и Рязанской областей уже обнаружили инфицированных.«У нового штамма более короткий инкубационный период и он быстрее распространяется. Мы прогнозируем рост заболеваемости уже в ближайшее время», – сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина.Первые симптомы фиксируются на 3-5 сутки, а человек становится заразным уже через день-два.«Сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. В целом, симптомы больше похожи на ОРВИ. Это повышение температуры до 38°С и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, потеря аппетита. Особенности нового варианта вируса дают ему возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие», - уточнила она.В Роспотребнадзоре призвали соблюдать введённые ограничения.«Благодаря ношению макси количество выбрасываемых в воздух аэрозольных частиц может быть уменьшено в 70 раз», - подчеркнула Никитина.При правильном использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и использовании антисептиков можно снизить риск заражения до минимума.