Эльза - так синоптики назвали северо-атлантический циклон, идущий сегодня на Центральную...

Эльза - так синоптики назвали северо-атлантический циклон, идущий сегодня на Центральную Россию.Прошедшая ночь была самой холодной в этом году. С утра в небе жители столичного региона могли наблюдать «алмазную пыль» - явление, когда при большой влажности и сильном холоде происходит кристаллизация льда в воздухе.Но уже сегодня ожидается «барическое дно» - давление резко упадёт, прогнозируют синоптики.Температура повысится на 18 градусов.Центральный регион сегодня будет засыпать снегом, и холодная аномалия начнёт сокращаться — во вторую половину дня до -8°. А в пятницу резко потеплеет до +2°, и снегопады начнут переходить в дожди. Атмосферное давление всего за двое суток понизится более чем на 30 мм рт ст – метеозависимые люди могут почувствовать недомогание А затем оно опять станет повышаться: ведь уже в выходные Центральную Россию охватит очередное похолодание.