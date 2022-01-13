Сегодня состоялся первый брифинг в этом году по эпидемситуации и ходу прививочной компании в...

Сегодня состоялся первый брифинг в этом году по эпидемситуации и ходу прививочной компании в области. Вриогубернатор по социальным вопросам Костантин Баранов поздравил журналистов с Днем прессы, а всех жителей области с Новым Старым годом.Особые поздравления врио губернатора адресовал медикам. Поскольку они на передовой борьбы с пандемией и рискуют жизнями во благо здоровья граждан. Возвращаясь к эпидситуации с заболеваемостью ковидом, ОРВИ и гриппом и по словам Константина Баранова снизилась. Но сейчас больше болеют дети. В новогодние праздник всплеска заболеваемости не произошло хотя ожидали из-за приезда в нашу область гостей. Но расслабляться рано. По заявлению Баранова сейчас лечебные заведения готовятся к волне заболеваемостью новым штаммом - омикрон. Пока в области он не выявлен у заболевших.Константин Баранов, врио губернатора Владимирской области:- Штамм сейчас находится в стадии интенсивного исследования. Но вы видим объективно взрывной взлет заболеваемости в странах Европы и Америки. Если посмотреть на статистику во сто крат увеличивается заболевание и оно идет очень спонтанно. По тем данным, которые у нас есть новый штамм более заразен, чем предыдущий дельта.Ориентировочно в 70-80 раз. Этот вариант вируса поражает примерно в 2.5 раза больг ше детей.