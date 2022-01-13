Сильный ветер и мороз. В МЧС области намекают, что Старый Новый год следует отмечать с осторожностью. В тревожном ведомстве ссылаются на Владимирский гидрометцентр и сообщают, что в ночью на

Сильный ветер и мороз. В МЧС области намекают, что Старый Новый год следует отмечать с осторожностью. В тревожном ведомстве ссылаются на Владимирский гидрометцентр и сообщают, что в ночью на территории Владимирской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха опустится до -16 градусов. И такие погодные явления повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с