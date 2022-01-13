Материальный ущерб еженедельно достигает нескольких миллионов рублей.

В прошлом году владимирские полицейские зарегистрировали 3 076 фактов хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В списке преступлений 1 880 дистанционных мошенничеств, а также 1 191 кража денег с банковских счетов.Сотрудниками МВД выявлено 2 530 случаев, когда аферисты, представляясь работниками какой-либо сферы, обманывают граждан при личном контакте.С начала 2022 года уже подано 35 заявлений о хищении средств, из которых 17 – совершены дистанционно.Материальный ущерб еженедельно достигает нескольких миллионов рублей.