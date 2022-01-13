На семь меньше чем накануне. Впервые за четыре дня суточный прирост заразившихся – на спаде. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 83

На семь меньше чем накануне. Впервые за четыре дня суточный прирост заразившихся – на спаде. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 83 514. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (34 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 40. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 659 заражённых. Общая статистика по