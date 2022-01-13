Записаться на прием ко врачу можно через портал Электронная регистратура. Департамент...

Записаться на прием ко врачу можно через портал "Электронная регистратура".Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает жителям региона, что предварительная запись на приём к врачу доступна на портале «Электронная регистратура» по ссылке https://lk.miac33.ruКроме того, записаться на приём к врачу можно по телефону «горячей линии» – 122. Время её работы: с 08:00 до 20:00 (без выходных).Запись на приём к врачу через портал «Госуслуги» временно не доступна в связи с началом работ по переходу медицинских организаций региона на модернизированную информационную систему, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.