Повестку Государственной Думы на январь определит Совет ГД, который состоится в понедельник, 17 января, сообщил спикер Вячеслав Володин. Среди приоритетных законопроектов – норма о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

Повестку Государственной Думы на январь определит Совет ГД, который состоится в понедельник, 17 января, сообщил спикер Вячеслав Володин. Среди приоритетных законопроектов – норма о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов."При формировании повестки приоритет для нас — реализация Послания Президента Федеральному Собранию. Которое на сегодняшний день выполнено на 80,4%. Нам важно, чтобы Правительство внесло оставшиеся законопроекты. Будем обсуждать этот вопрос", – написал Володин в своем .Спикер сообщил, что с просьбой ускорить принятие закона обратились депутаты Костромской областной думы. Этого решения ждет и общество, отметил председатель ГД."Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны", – подчеркнул он.Другие рассматриваемые в январе законопроекты должны сопровождаться проектами подзаконных актов в соответствии с регламентами Госдумы и правительства, отметил спикер."Поэтому, когда прогнозируется рассмотрение законопроектов, все это необходимо учитывать", – добавил Володин.Весенняя сессия ГД 2022 года продлится с 10 января по 31 июля. В первую неделю парламентарии работают с избирателями в регионах.