Прививочная кампания против гриппа практически завершена.

Всего 46,6% жителей Владимирской области привились от гриппа. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина. По плану вакцинированных должно быть не менее 60%.По словам сотрудницы ведомства, в первую неделю нового года заболеваемость упала во всех возрастных категориях. Причина проста - разобщённость во время праздничных каникул.«Прививочная кампания против гриппа практически завершена. Тем, кто не прошёл иммунизацию рекомендуем сделать прививку», - добавила Дарья Никитина.