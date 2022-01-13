Прививочная кампания против гриппа практически завершена.
Всего 46,6% жителей Владимирской области привились от гриппа. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина. По плану вакцинированных должно быть не менее 60%.
По словам сотрудницы ведомства, в первую неделю нового года заболеваемость упала во всех возрастных категориях. Причина проста - разобщённость во время праздничных каникул.
«Прививочная кампания против гриппа практически завершена. Тем, кто не прошёл иммунизацию рекомендуем сделать прививку», - добавила Дарья Никитина.