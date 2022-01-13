А вы часто кого-то благодарите? В январе отмечается необычный праздник Международный день «спасибо». “Вежливую” дату отмечают флешмобами и акциями. В нашем городе есть и целый проект,

А вы часто кого-то благодарите? В январе отмечается необычный праздник Международный день «спасибо». “Вежливую” дату отмечают флешмобами и акциями. В нашем городе есть и целый проект, связанный с этим словом. На Всероссийском форуме «Выше Крыши» в Петербурге владимирская команда выиграла грант от Росмолодёжи. Проект развлекательно-благотворительный, называется “ЗаСпасибо”. Появился в марте 2020-го. Суть проекта проста –