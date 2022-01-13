Заасфальтировано 540 тысяч квадратных метров полотна общей протяжённостью 81 километр.

В 2021 году власти Владимирской области потратили на содержание и ремонт дорог 3,7 млрд рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Несмотря на подорожание стройматериалов подрядчики выполнили весь объём работ. Так, 2,3 млрд рублей ушло на содержание автомагистралей, 1,2 – на ремонт, 81 – на строительство и реконструкцию.«Из резервного фонда Правительства РФ регион получил 168,7 млн рублей на восстановление 14 километров трассы «Владимир – Иваново – Гнездилово – Туртино – Старый Двор» в Суздальском районе», - отмечают в Белом доме.На региональной дорожной сети сдан 21 объект. Заасфальтировано 540 тысяч квадратных метров полотна общей протяжённостью 81 километр.«Это на 18 км больше плана. Увеличения удалось добиться за счёт экономии по торгам», - резюмировали в обладминистрации.