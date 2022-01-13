Чаще всего владимирцы проявляли недовольство по теме медицины - 28 тысяч сообщений.

За год жители Владимирской области пожаловались на власть 96 тысяч раз. Центр управления регионом опубликовал итоги 2021 года.За прошлый год ЦУР зафиксировал 96 тысяч обращений: 78 тысяч жалоб пришло через платформу обратной связи; «ВКонтакте» - 14,5 тысяч; в «Одноклассниках» – две, в Инстаграме – поторы.Чаще всего владимирцы проявляли недовольство по теме медицины - 28 тысяч сообщений. Почти 10 тысяч граждан были разгневаны состоянием дорог. Тема ЖКХ и благоустройства волновала 8 тысяч человек.Во Владимире принято 6,5 тысяч жалоб. В Вязниковском районе - 2300.С начала 2022 года Центр получил 1612 обращений, из которых 1000 связана с уборкой снега. Активнее всего себя проявляют жители Коврова, Владимира, Петушинского и Вязниковского районов.