В Муромский городской суд поступило исковое заявление четырех местных жителей к больнице №3 о...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление четырех местных жителей к больнице №3 о возмещении морального вреда и расходов на погребение.В иске указано, что в 2021 году прекращено уголовное дело в отношении врача данного медучреждения, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.В 2017 году житель Мурома с одышкой и плохим самочувствием обратился к врачу поликлиники ГБУЗ ВО «МГБ № 3» за медицинской помощью. Врач поставил диагноз и направил его для обследования в поликлинику. В этот же день после проведения назначенных врачом исследований гражданин обратился в другому врачу поликлиники ГБУЗ ВО «МГБ № 3» с аналогичными жалобами. Во время приема ему вызвали бригаду скорой помощи и доставили в сосудистое отделение. В приемном отделении ГБУЗ ВО «МГБ № 3» муромлянина осмотрели, однако, расценив его состояние как удовлетворительное, в госпитализации в стационар отказали. На следующий день человек скончался.Согласно заключению комиссии экспертов, у обратившегося имелись признаки неотложного состояния, что требовало оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара, пациента нужно было госпитализировать в реанимационное отделение. Истцы полагают, что врачом приемного отделения допущены грубые дефекты оказания медицинской помощи (отказ в госпитализации), и просят взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда 500 000 рублей (в пользу каждого) в связи со смертью близкого человека, а также расходы на погребение, сообщается на сайте Муромского городского суда.По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 20 января 2022 года.