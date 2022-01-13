Самосвалы выполнили свыше 580 рейсов.

В ночь со среды на четверг снег с улиц Владимира убирали 50 единицы техники «Центра управления городскими дорогами». В мэрии рассказали о новом дне борьбы со стихией.Утром 13 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 71 единицу спецтехники и 56 рабочих.«Колонны из 18 комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку автомагистралей. Дворники убирают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Сразу 10 тракторов занимаются городскими тротуарами, а 17 самосвалов вывозят сугробы на место временного складирования. Проезжая часть обрабатывается реагентами», - уточнили в мэрии Владимира.За сутки из областной столицы вывезли более 11000 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 580 рейсов.