Следственный комитет расследовал обстоятельства гибели дачника в Киржачском районе летом прошлого года. Было установлено, что 26 июня два соседа в дачном товариществе распивали спиртные ..

Следственный комитет расследовал обстоятельства гибели дачника в Киржачском районе летом прошлого года. Было установлено, что 26 июня два соседа в дачном товариществе распивали спиртные напитки, и, когда 64-летний хозяин дома попросил собутыльника уйти, тот отказался. Из-за этого случился конфликт, в ходе которого хозяин дачного дома нанес не менее 27 ударов молотком по голове и телу гостя. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. С учетом обстоятельств дела суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.