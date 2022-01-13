Пенсионеров с улицы Лакина заставляют выехать из своих квартир. Дело дошло до суда. Жителей дома № 169/34 по улице Лакина выселяют из их квартир по приказу городской администрации. Дом признан

Пенсионеров с улицы Лакина заставляют выехать из своих квартир. Дело дошло до суда. Жителей дома № 169/34 по улице Лакина выселяют из их квартир по приказу городской администрации. Дом признан аварийным и в ближайшем будущем планируется под снос. Вот только жильцы покидать свои квартиры не хотят. У Виктора и Галины Иксановых – двухкомнатная квартира, 45