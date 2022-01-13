Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира местная жительница...

Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира местная жительница признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин, сообщили в областной прокуратуре.Установлено, что женщина зарегистрировала по месту пребывания в принадлежащей ей квартире 29 иностранных граждан, достоверно зная, что по данному адресу проживать они не будут, поскольку жилое помещение им фактически не предоставлялось.За совершение данного преступления хозяйке квартиры назначен крупный штраф.Полученный ею незаконный доход был взыскан в доход государства. За фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства женщина получила 43,5 тыс. рублей. (по 1,5 тыс. руб. с каждого). Городским прокурором было подано соответствующее исковое заявление. Иск прокурора удовлетворен. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.