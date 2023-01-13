12 января администрация Петушинского района на совещании с представителями ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» решили, что ремонт участка трассы М-7 «Волга», проходящей через город Покров,

12 января администрация Петушинского района на совещании с представителями ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» решили, что ремонт участка трассы М-7 «Волга», проходящей через город Покров, возобновится 1 апреля. «Из-за текущего состояния асфальтобетонного покрытия на дороге регулярно образуются аварийные ситуации, а проезд жителей и аварийно-спасательных служб затрудняется регулярными заторами на этом участке. Также было обращено внимание на